- Как я много раз говорил, у меня на самом деле есть желание уехать в Европу. Да, действительно, были предложения от клубов из-за рубежа. Но здесь очень важно ехать не в качестве туриста в команду из топ-5 лиг, а суметь там именно навязывать конкуренцию.
Напомним, минувшим летом левый защитник московского "Локомотива" мог перебраться в Испанию. Игроком интересовалась "Севилья", однако предложенные условия не устроили нынешний клуб футболиста.
25-летний Тикнизян играет за "железнодорожников" с 2021 года. В этом сезоне он провел за красно-зеленых 9 матчей и оформил в них 2+2 по системе гол плюс пас.
Источник: Metaratings
Тикнизян: очень важно ехать не в качестве туриста в команду из топ-5 лиг, а суметь там навязывать конкуренцию
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян прокомментировал свой несостоявшийся этим летом переход в "Севилью".
Фото: ФК "Локомотив"