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Агент Дзюбы: мы ведем переговоры с несколькими клубами, варианты за рубежом не рассматриваем

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Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артема Дзюбы, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"До конца трансферного окна еще несколько дней, мы ведем переговоры с несколькими клубами. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть", - цитирует Гольдмана Sport24.

Нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024. В прошлом сезоне форвард записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость экс-игрока сборной России в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в подмосковные "Химки" или махачкалинское "Динамо", также нападающего связывали с китайским "Шанхай Шэньхуа", который на данный момент возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

Артем Дзюба выступал за медиафутбольный клуб "Мандалориан". Вчера, 7-го сентября, его команда одержала победу со счетом 7:0 над "Амкалом", который отказался продолжить матч из-за конфликта между Дзюбой и Карповым (Чужой - прим.).

Артем Дзюба
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