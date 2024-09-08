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Пономарёв - о матчах сборной России: когда закончится СВО, все встанет на свои места

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Бывший игрок сборной СССР по футболу Владимир Пономарев поделился своим мнением об организации товарищеских матчей сборной России.
Фото: Максим Богодвид / "РИА Новости"
"Да, действительно, не стоит переходить в Азию. И логистика, и погодные условия играют роль. Надо повариться в собственном соку. Когда закончится СВО, все встанет на свои места – нас везде будут принимать и с большим удовольствием", – цитирует Пономарева "РИА Новости".

В феврале 2022 года, когда началось проведение специальной военной операции на территории Украины, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидами этих организаций, и заявили, что санкции не будут сняты до окончания СВО. На этом фоне в отечеством футбольном сообществе рассматривали вариант перехода из УЕФА а Азиатскую конфедерацию футбола, но на данный момент руководство РФС отказалось от этой идеи.

Владимир Пономарев Сборная России
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