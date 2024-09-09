Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торпедо
19:00
Арсенал ТулаНе начат
Родина
20:00
СоколНе начат
Балтика
20:15
ТюменьНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
19:00
КосовоНе начат
Франция
21:45
БельгияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Румыния
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
АвстрияНе начат
Словения
21:45
КазахстанНе начат
Турция
21:45
ИсландияНе начат
Черногория
21:45
УэльсНе начат

Джурасович - о Станковиче: отличный тренер и человек. Он может добиться со "Спартаком" больших результатов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Акрона" Алекса Джурасович высказался о новом главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Отличный тренер и человек. Я видел, как он работает в "Црвене Звезде", и Деян достиг там великолепных результатов. Когда он играл сам, я был еще слишком маленьким, поэтому смотрел не так много матчей с его участием. Он может добиться со "Спартаком" больших результатов", - поделился Джурасович.

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" перед стартом текущего сезона. Ранее сербский специалист возглавлял "Црвену Звезду", "Сампдорию" и "Ференцварош". В качестве футболиста Станкович становился победителем Лиги Чемпионов и Клубного Чемпионата Мира в составе итальянского "Интера".

После первых 7-ми туров "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 14-ю очками. Отставание подопечных Деяна Станковича от лидирующего "Зенита" составляет 3 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Деян Станкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится