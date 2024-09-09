"Отличный тренер и человек. Я видел, как он работает в "Црвене Звезде", и Деян достиг там великолепных результатов. Когда он играл сам, я был еще слишком маленьким, поэтому смотрел не так много матчей с его участием. Он может добиться со "Спартаком" больших результатов", - поделился Джурасович.
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" перед стартом текущего сезона. Ранее сербский специалист возглавлял "Црвену Звезду", "Сампдорию" и "Ференцварош". В качестве футболиста Станкович становился победителем Лиги Чемпионов и Клубного Чемпионата Мира в составе итальянского "Интера".
После первых 7-ми туров "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 14-ю очками. Отставание подопечных Деяна Станковича от лидирующего "Зенита" составляет 3 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Джурасович - о Станковиче: отличный тренер и человек. Он может добиться со "Спартаком" больших результатов
Полузащитник "Акрона" Алекса Джурасович высказался о новом главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: официальный сайт "Спартака"