"Я хочу сказать, что оборона у "Динамо" не дает оптимизма для стабильной игры вдолгую. Тюкавин тоже не встроен в игру пока. Они доверяют место Карраскалю, но он ни одного мяча не забил. Пока паззл не сложился, в игре нет связок. Вроде отдельно футболисты хорошие, а пока нет коллектива, игра не поставлена", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
После 7-ми сыгранных туров московское "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на четыре очка. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле грозненский "Ахмат", встреча состоится в воскресенье, 15-го сентября, в 14:15 по московскому времени.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице чемпионата России и отстала от чемпионского "Зенит" на одно очко. В заключительном туре бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" со счетом 0:1.
Орлов: у "Динамо" отдельно футболисты хорошие, а пока нет коллектива, игра не поставлена
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"