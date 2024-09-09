"Нет шансов, что Денис перейдет в Россию или Турцию до конца трансферного окна. Будет ли он ждать теперь до зимы? Пока не знаю", - цитирует агента "Все Про Спорт".
В прошлом сезоне Денис Черышев провел за итальянскую "Венецию" во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 500 тысяч евро, на данный момент россиянин является свободным агентом.
На счету Дениса Черышева 33 матча за сборную России и 12 забитых мячей.
Агент Черышева: нет шансов, что Денис перейдет в Россию или Турцию до конца трансферного окна
Футбольный агент Эрнан Регейра, представляющий интересы полузащитника Дениса Черышева, высказался о будущем своего клиента.
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