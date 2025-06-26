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Гладилин - о Мангаше: зачем держать легионера на скамейке?

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слухи о том, что московский клуб хочет продать защитника Рикарду Мангаша.
Фото: ФК "Спартак"
«Это правильное решение, он ведь не играет в основном составе. Сложно сказать, чего ему не хватает, но факт в том, что это сейчас игрок ротации. А зачем держать легионера на скамейке? Я этого не понимаю», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Контракт Мангаша с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал transfermarkt оценивает португальского защитника в 2,5 млн евро.

В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 17 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забив три гола.

По итогам сезона-2024/25 «красно-белые» заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 баллов.

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