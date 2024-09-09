"Я всегда был болельщиком "Реала", а сейчас мне в последнее время сильно симпатизирует "Манчестер Сити". Мне нравится их контроль мяча, движения опорной линии и нападающих, как двигаются и вскрывают фланги. Недавно смотрел сериал про "Манчестер Сити", и мне понравилось, как Гвардиола настраивает игроков, как он разговаривает с ними, конкретно с игроком и персоналом. Ты понимаешь: "Вот это уровень", - приводит слова Дивеева "Матч ТВ".
Игорь Дивеев - воспитанник уфимского футбола, выступает на позиции центрального защитника. Футболист выступал за футбольный клуб "Уфа" до февраля 2019 года, когда перебрался в московский ЦСКА. "Армейцы" заплатили за него 1,5 млн евро.
В составе красно-синих за 5,5 лет 24-летний футболист провёл 157 матчей, в которых забил 16 голов, отдал 4 голевые передачи, получил 27 жёлтых карточек и 1 красную карточку. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Игоря Дивеева составляет 6 млн евро.
Дивеев: всегда был болельщиком "Реала", а сейчас мне симпатизирует "Манчестер Сити"
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, за какую команду любит наблюдать.
Фото: ПФК ЦСКА