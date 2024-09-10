"Никак не оцениваю этот переход. Сьон – это швейцарская деревня. Все эти маленькие городки прикольные, но так, один день побыть, уехать и никогда не возвращаться. Если вариант как завершение карьеры, то окей. Со спортивной точки зрения переход никакой", - цитирует Червиченко "Советский спорт".
Антон Миранчук подписал двухлетний контракт с швейцарским клубом "Сьон", который дважды выигрывал чемпионат Швейцарии и 13 раз становился обладателем Кубка Швейцарии. В сезоне-2024/25 "Сьон", набрав десять очков после шести туров, занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства. Кроме того, команда в августе преодолела барьер 1/32 финала Кубка страны.
28-летний россиянин перешёл в швейцарский клуб на правах свободного агента, так как 1 июля истёк срок действия его контракта с московским футбольным клубом "Локомотив".
Червиченко - о переходе Миранчука в "Сьон": это швейцарская деревня. Если вариант как завершение карьеры, то окей
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский "Сьон".
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"