У Шунина в конце июня истекло соглашение с бело-голубыми, сейчас вратарь находится без клуба. Шунин на протяжении всей своей карьеры выступал за "Динамо".
- Не обращался ли ко мне "Спартак"? Давай скажем, что нет (смеется). Разговоры вокруг были, но не больше. Ничего конкретного.
Пошел бы я в "Спартак"? Я себя в футболке другого клуба, кроме "Динамо", представить не могу, а ты про "Спартак". Болельщики бы точно не поняли - ни одной, ни другой команды, - передает слова 37-летнего футболиста "Чемпионат".
Шунин в прошлом сезоне провел за "Динамо" 15 матчей в чемпионате России и пропустил 20 голов. Ранее футболист сообщил, что может продолжить карьеру в Саудовской Аравии и ведет переговоры с одним из клубов.
На счету воспитанника "Динамо" 366 матчей за бело-голубых, в которых он пропустил 408 мячей.
Экс-капитан "Динамо" Шунин ответил, согласился бы он перейти в "Спартак"
Антон Шунин, бывший вратарь и капитан "Динамо", ответил на вопрос, согласился бы он перейти в "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"