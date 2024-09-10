Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Латвия
1 - 0 1 0
Фарерские островаЗавершен
Ирландия
0 - 2 0 2
ГрецияЗавершен
Андорра
0 - 1 0 1
МальтаЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
ФинляндияЗавершен
Албания
0 - 1 0 1
ГрузияЗавершен
Северная Македония
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Венгрия
0 - 0 0 0
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Чехия
3 - 2 3 2
УкраинаЗавершен
Нидерланды
2 - 2 2 2
ГерманияЗавершен

Экс-капитан "Динамо" Шунин ответил, согласился бы он перейти в "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Антон Шунин, бывший вратарь и капитан "Динамо", ответил на вопрос, согласился бы он перейти в "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
У Шунина в конце июня истекло соглашение с бело-голубыми, сейчас вратарь находится без клуба. Шунин на протяжении всей своей карьеры выступал за "Динамо".

- Не обращался ли ко мне "Спартак"? Давай скажем, что нет (смеется). Разговоры вокруг были, но не больше. Ничего конкретного.

Пошел бы я в "Спартак"? Я себя в футболке другого клуба, кроме "Динамо", представить не могу, а ты про "Спартак". Болельщики бы точно не поняли - ни одной, ни другой команды, - передает слова 37-летнего футболиста "Чемпионат".

Шунин в прошлом сезоне провел за "Динамо" 15 матчей в чемпионате России и пропустил 20 голов. Ранее футболист сообщил, что может продолжить карьеру в Саудовской Аравии и ведет переговоры с одним из клубов.

На счету воспитанника "Динамо" 366 матчей за бело-голубых, в которых он пропустил 408 мячей.

Шунин Антон Динамо Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится