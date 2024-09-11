"Находясь в футболе, мы научились никогда не надо говорить "нет". Если получится, что Георгий окажется в нашем клубе, для нас это будет огромная удача и честь. До конца трансферного окна мало времени, но с ним пока что не было разговоров на эту тему. Но это может произойти в любую минуту", - цитирует Газизова Metaratings.
Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" этим летом на правах свободного агента - клуб не стал продлевать трудовое соглашение с игроком. В прошлом сезоне Джикия провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Ранее Джикия выступал за пермский "Амкар", дзержинский "Химки" и "Спартак Нальчик". На счету центрального защитника 44 матча за национальную команду России и два забитых мяча.
Газизов: переход Джикию в махачкалинское "Динамо" может состояться в любую минуту
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"