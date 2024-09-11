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"СЭ": Клаудиньо и Горшков могут выйти в старте в матче "Зенита" с ЦСКА

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Игроки "Зенита" Клаудиньо и Юрий Горшков смогут выйти с первых минут в матче 8-го тура РПЛ против московского ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Клаудиньо пропустил товарищескую игру сине-бело-голубых против казахстанского "Кайрата" (4:3), которая прошла 8 сентября. По информации источника, бразилец сейчас тренируется в общей группе и будет готов выйти на поле в выездной игре с "армейцами" в эту субботу, 14 сентября.

Начать матч с первых минут также сможет левый защитник Юрий Горшков, который также сможет закрыть позицию на левом фланге полузащиты.

25-летний нападающий "Зенита" Максим Глушенков продолжает восстанавливаться после перелома лучевой кости руки и его появление в матче с ЦСКА исключено. Под вопросом включение игрока в заявку.

Источник: "Спорт Экспресс"

Клаудиньо Юрий Горшков Зенит ЦСКА
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