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Источник: "Балтика" хочет приобрести нападающего "Факела" Аппаева

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Калининградская "Балтика" рассматривает вариант с приобретением рослого нападающего воронежского "Факела" Хызыра Аппаева.
Фото: ФК "Факел"
Ранее подписать 34-летнего форварда планировал тульский "Арсенал", переговоры так и начались, потому что игрок не хотел переезжать в Тулу. Воронежский клуб может одобрить трансфер , чтобы освободить место в заявке для новичка.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 250 тысяч евро, контракт с "Факелом" рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, Аппаев выступает за воронежцев с 2021 года, за это время он провёл 119 матчей, забил десять мячей и сделал 19 результативных передач. До этого форвард играл за "Текстильщик", "Тамбов", волгоградский "Ротор" и курский "Авангард".

Калининградская "Балтика" по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ и сейчас выступает в Первой лиге. После девяти туров команда идет на четвертом месте с 16-ю набранными очками, отставая от лидера тульского "Арсенала" на три балла. Воронежский "Факел" занимает последнее место в таблице РПЛ после семи туров.

Источник: Metaratings

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