Ранее подписать 34-летнего форварда планировал тульский "Арсенал", переговоры так и начались, потому что игрок не хотел переезжать в Тулу. Воронежский клуб может одобрить трансфер , чтобы освободить место в заявке для новичка.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 250 тысяч евро, контракт с "Факелом" рассчитан до 30 июня 2025 года.
Напомним, Аппаев выступает за воронежцев с 2021 года, за это время он провёл 119 матчей, забил десять мячей и сделал 19 результативных передач. До этого форвард играл за "Текстильщик", "Тамбов", волгоградский "Ротор" и курский "Авангард".
Калининградская "Балтика" по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ и сейчас выступает в Первой лиге. После девяти туров команда идет на четвертом месте с 16-ю набранными очками, отставая от лидера тульского "Арсенала" на три балла. Воронежский "Факел" занимает последнее место в таблице РПЛ после семи туров.
Источник: Metaratings
Источник: "Балтика" хочет приобрести нападающего "Факела" Аппаева
Калининградская "Балтика" рассматривает вариант с приобретением рослого нападающего воронежского "Факела" Хызыра Аппаева.
Фото: ФК "Факел"