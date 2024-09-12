"Здесь сложно что-то прогнозировать. ЦСКА по силам обыграть "Зенит", ведь у них сейчас сложилась очень мощная атака. "Армейцы" неплохо играют в контратаку, много владеют мячом, много забивают, причем не только нападающие, но и защитники. Армейцы будут играть дома, вместе с вышесказанным это уравнивает их шансы в матче против "Зенита". Фаворита в данном матче назвать я не склонен", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Зенит" состоится в субботу, 14-го сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. После 7-ми сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 набранных очков.
Московский ЦСКА располагается на пятой строчке и имеет на четыре набранных очка меньше. В прошлом туре подопечные Марко Николича одержали выездную победу над подмосковными "Химками" со счетом 2:0, а петербуржцы одержали гостевую победу над "Пари НН" со счетом 0:3.
Непомнящий: ЦСКА по силам обыграть "Зенит", ведь у них сейчас сложилась очень мощная атака
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