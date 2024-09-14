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СМИ: Виллиан Жозе пропустит матч "Спартака" против махачкалинского "Динамо" из-за травмы

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Форвард "Спартака" Виллиан Жозе не примет участия в матче 8-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Динамо" Махачкала примет на своем поле московский "Спартак" в рамках 8-го тура чемпионата России. Как сообщает Metaratings, бразильский форвард красно-белых Виллиан Жозе не примет участие в матче из-за повреждения. По данным источника, Жозе не полетел со "Спартаком" на матч и не будет включен в заявку команды на игру.

Матч "Динамо" Махачкала - "Спартак" состоится 15-го сентября. В активе красно-белых 14 очков в 7-ми стартовых турах. Подопечные Деяна Станковича занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Виллиан Жозе перешел в "Спартак" из испанского "Бетиса" за 2 миллиона евро в летнее трансферное окно.

В 6-ти матчах за красно-белых 32-летний бразилец результативными действиями не отметился.

Виллиан Жозе Спартак Динамо Мх
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