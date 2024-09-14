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Сутормин объяснил, почему "Ростов" проиграл "Краснодару"

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Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин объяснил, почему клуб из Ростова-на-Дону в матче 8-го тура чемпионата России проиграл "Краснодару" со счётом 0:2.
Фото: ФК "Краснодар"
"Причина поражения одна — реализация моментов. Пропустили необязательный гол, и еще в первом тайме могли отыграться. Во втором тайме тоже были моменты, но, к сожалению для нас, "Краснодар" забил второй мяч и довел дело до победы. Не доработали в переходе из атаки в оборону, потому что в основном "Краснодар" создавал моменты, когда мы владели мячом, и они выбегали в свободные зоны", - приводит слова Сутормина "Матч ТВ".

"Краснодар" и "Ростов" 14 сентября в столице Краснодарского края сыграли друг с другом в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой "быков" со счётом 2:0. В составе чёрно-зелёных дубль оформил атакующий полузащитник Эдуард Сперцян - игрок сборной Армении забил свои голы на 17-й и на 77-й минутах.

Благодаря этой победе, которая стала пятой подряд в РПЛ, "Краснодар" набрал 18 очков и оставил за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России (отставание от лидирующего "Зенита" - 2 очка, а "Локомотив" чёрно-зелёные опережают по результатам личной встречи). В активе "Ростова" осталось 11 очков.

Алексей Сутормин Краснодар Ростов
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