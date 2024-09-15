"В последнее время Сергеев выглядит очень неважно. Он абсолютно правильно поступил, что перешёл в "Крылья". Может быть, у него получится реанимировать карьеру. Всё-таки он переходит к тренеру, который хорошо его знает. Возможно, Сергеев снова оживет. Хотя пока, к сожалению, он больше был похож на кота, который не ловит мышей. Но парень ведь талантливый", - заявил Балахнин.
В последние дни трансферного окна нападающий сборной России Иван Сергеев перебрался из "Зенита" в самарские "Крылья Советов". Сумма сделки, по данным СМИ, составила 2 миллиона евро. Ранее Сергеев выступал за "Крылья Советов" с августа 2020-го по январь 2022-го года.
В минувшем сезоне форвард принял участие 39-ти матчах за "Зенит" во всех турнирах. На счету Сергеева 11 забитых мячей и 5 результативных передач. "Крылья Советов" в текущем розыгрыше РПЛ занимают 9-е место с 9-ю очками после 8-ми матчей.
Источник: Legalbet
Балахнин: в "Зените" Сергеев был похож на кота, который не ловит мышей
Экс-тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал трансфер форварда Ивана Сергеева из "Зенита" в "Крылья Советов".
Фото: "Чемпионат"