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Хавбек "Динамо" Махачкала Ангбан: "Спартак" любит владеть мячом, но наши козыри - компактность и контратаки

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Полузащитник махачкалинского "Динамо" Викторьен Ангбан высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: Telegram-канал "Динамо" Махачкала
"Против "Спартака" будет нелегко, они любят владеть мячом. Но мы готовы с ними бороться, наши козыри - компактность во всех линиях, готовность предложить высокий уровень борьбы, игра на контратаках. Это будет хороший матч", - заявил Ангбан.

Махачкалинское "Динамо" примет на своем поле московский "Спартак" в рамках 8-го тура чемпионата России. Игра состоится 15-го сентября. После 7-ми проведенных матчей бело-голубые имеют в своем активе 8 набранных очков. Клуб из столицы Дагестана занимает в турнирной таблице 10-е место.

В активе "Спартака" 14 очков. Подопечные Деяна Станковича расположились на 4-й строчке в таблице РПЛ. В активе красно-белых 14 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" - 6 очков при игре в запасе.

Источник: "РБ Спорт"

Динамо Мх Викторьен Ангбан Спартак
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