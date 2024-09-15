"Против "Спартака" будет нелегко, они любят владеть мячом. Но мы готовы с ними бороться, наши козыри - компактность во всех линиях, готовность предложить высокий уровень борьбы, игра на контратаках. Это будет хороший матч", - заявил Ангбан.
Махачкалинское "Динамо" примет на своем поле московский "Спартак" в рамках 8-го тура чемпионата России. Игра состоится 15-го сентября. После 7-ми проведенных матчей бело-голубые имеют в своем активе 8 набранных очков. Клуб из столицы Дагестана занимает в турнирной таблице 10-е место.
В активе "Спартака" 14 очков. Подопечные Деяна Станковича расположились на 4-й строчке в таблице РПЛ. В активе красно-белых 14 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" - 6 очков при игре в запасе.
Источник: "РБ Спорт"
Хавбек "Динамо" Махачкала Ангбан: "Спартак" любит владеть мячом, но наши козыри - компактность и контратаки
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Викторьен Ангбан высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: Telegram-канал "Динамо" Махачкала