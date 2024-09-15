"Потерял сегодня голос, но готов был отдать сердце. Хочу поздравить с победой, она далась тяжело, несмотря на счет. Особенно плохо было во второй части первого тайма. Очень хорошо в этот момент проявил себя вратарь. Это лучшее, что с нами случилось. Именно после этих сейвов мы поверили, что можем победить", - заявил Тедеев.
"Акрон" принимал на своем поле "Химки" в матче двух новичков РПЛ в рамках 8-го тура Премьер-лиги. Клуб из Тольятти одержал разгромную победу. В составе "Акрона" дебютировал экс-нападающий сборной России Артем Дзюба, пополнивший состав команды в летнее трансферное окно.
Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отдал результативную передачу на третий гол. Победа позволила "Акрону" набрать 8 очков и подняться на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. "Химки" с 6-ю очками располагаются на 14-й строчке.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Акрона" Тедеев - о 3:0 с "Химками": победа далась тяжело, несмотря на счет
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о разгромной победе своей команды над "Химками" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"