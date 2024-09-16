"Со стороны логичней выглядит политика "Акрона". А в "Химки" понабрали всего и сразу, действуют по логике "бери, дома разберемся". При этом в команду пришли качественные игроки, Фаринья и Лукас Вера вообще не должны играть за "Химки", эти футболисты уровнем выше", - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч Премьер".
В летнее трансферное окно, согласно данным на интернет-портале Transfermarkt, состав подмосковных "Химок" пополнил 21 футболист. В частности, за 1 млн евро у "Оренбурга" был куплен полузащитник Лукас Вера, арендованы Зелимхан Бакаев (у "Зенита") и Диего Луна (у "Балтики"), подписаны контракты со свободными агентами Георгием Джикией, Денисом Глушаковым, Антоном Заболотным, Резиуаном Мирзовым и др.
После восьми туров "Химки" набрали шесть очков и в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25 занимают четырнадцатое место.
"Понабрали всего и сразу". Аршавин раскритиковал трансферную политику "Химок"
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился свои мнением о трансферной политике подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"