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В РФС оценили возможность проведения матчей сборной России с командами Китая и Бразилии

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался по поводу организации товарищеских матчей сборной России с командами из стран-членов БРИКС - Китая и Бразилии.
Фото: РФС
"Китай в настоящий момент играет отбор на ЧМ-2026. Соответственно, он сыграет матчи в сентябре, октябре и ноябре. После этого будет понятно его дальнейшее расписание. Похожая ситуация есть и в Бразилии. Но, согласитесь, Бразилия — это сборная немного другого уровня. Бразилия, Аргентина — это те сборные, которые много раз становились чемпионами. Поэтому с ними в принципе договориться непросто", - приводит слова Митрофанова Sport24.

Последний матч между сборными России и Бразилии был сыгран 23 марта 2018 года в Москве. Та встреча завершилась победой бразильцев со счётом 3:0.

Наша сборная играла с командой Китая еще в советские времена. В товарищеском матче, который прошёл 21 января 1985 года, победу со счётом 3:2 одержала сборная СССР.

Сборная России из-за санкций ФИФА и УЕФА последние 2,5 года проводит только товарищеские матчи. Так, в сентябре подопечные Валерия Карпина сыграли со сборной Вьетнама и победили со счётом 3:0.

Максим Митрофанов Сборная России Сборная Бразилии Сборная Китая
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