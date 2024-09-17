"Китай в настоящий момент играет отбор на ЧМ-2026. Соответственно, он сыграет матчи в сентябре, октябре и ноябре. После этого будет понятно его дальнейшее расписание. Похожая ситуация есть и в Бразилии. Но, согласитесь, Бразилия — это сборная немного другого уровня. Бразилия, Аргентина — это те сборные, которые много раз становились чемпионами. Поэтому с ними в принципе договориться непросто", - приводит слова Митрофанова Sport24.
Последний матч между сборными России и Бразилии был сыгран 23 марта 2018 года в Москве. Та встреча завершилась победой бразильцев со счётом 3:0.
Наша сборная играла с командой Китая еще в советские времена. В товарищеском матче, который прошёл 21 января 1985 года, победу со счётом 3:2 одержала сборная СССР.
Сборная России из-за санкций ФИФА и УЕФА последние 2,5 года проводит только товарищеские матчи. Так, в сентябре подопечные Валерия Карпина сыграли со сборной Вьетнама и победили со счётом 3:0.
В РФС оценили возможность проведения матчей сборной России с командами Китая и Бразилии
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался по поводу организации товарищеских матчей сборной России с командами из стран-членов БРИКС - Китая и Бразилии.
Фото: РФС