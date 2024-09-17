"Дзюба будет делать разницу в штрафной площади и в борьбе на втором этаже. Не думаю, что Артем будет проводить все 90 минут на поле. Все зависит от плана на игру. Для "Акрона" Дзюба - это серьезное усиление. У него есть дух победителя. По крайней мере, атмосфера в команде должна улучшиться с приходом Дзюбы", - сказал Гранат.
Артем Дзюба, которому в августе исполнилось 36 лет, последние полтора сезона он провел в московском "Локомотиве", в конце прошлого сезона оказался на рынке свободных агентов. В сентябре форварда подписал тольяттинский "Акрон", подписав контракт на один год. Дзюба уже дебютировал за тольяттинцев в матче 8-го тура против "Химок" (3:0), нападающий вышел на 64-й минуте и отметился голевой передачей.
"Акрон" после восьми туров занимает 11-е место, набрав 8 очков, следующую игру дебютант РПЛ проведет с "Краснодаром", встреча состоится 21 сентября.
Источник: "РБ Спорт"
Гранат: для "Акрона" Дзюба - это серьезное усиление, у него есть дух победителя
Бывший игрок "Динамо" и сборной России Владимир Гранат оценил переход нападающего Артема Дзюбы в тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"