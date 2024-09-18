"Отмененный гол? Я не знаю, как они трактуют правила. Против меня защитники будут бороться - пенальти же не ставят? Он же не упал вроде. Дай доиграть - посмотри ВАР", - сказал Голенков.
В 8-м туре РПЛ "Ростов" играл в гостях с "Краснодаром". В первом тайме желто-синие забили мяч в ворота хозяев усилиями нападающего Роналдо, но взятие ворот отменили из-за того, что судейская бригада во главе с Василием Казарцевым усмотрела фол в атаке. Кроме того, в пользу ростовчан назначили пенальти, но после просмотра на VAR решение изменили. Матч завершился победой "быков", дублем отметился полузащитник Эдуард Сперцян.
После восьми туров "Ростов" набрал 11 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующую игру команда Валерия Карпина проведет дома против махачкалинского "Динамо", встреча состоится 22 сентября.
Источник: "РБ Спорт"
Нападающий "Ростова" Голенков - об отмененном голе в матче с "Краснодаром": дай доиграть - посмотри ВАР
Нападающий "Ростова" Егор Голенков прокомментировал решение арбитра отменить забитый командой гол в матче 8-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"