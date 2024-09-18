Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
ЦСКА
19:00
КраснодарНе начат
Ростов
19:00
ОренбургНе начат
Динамо Мх
21:15
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Болонья
19:45
ШахтерНе начат
Спарта
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Брюгге
22:00
Боруссия ДНе начат
Селтик
22:00
СлованНе начат
Манчестер Сити
22:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
20:00
ХетафеНе начат

Нападающий "Ростова" Голенков - об отмененном голе в матче с "Краснодаром": дай доиграть - посмотри ВАР

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Ростова" Егор Голенков прокомментировал решение арбитра отменить забитый командой гол в матче 8-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Отмененный гол? Я не знаю, как они трактуют правила. Против меня защитники будут бороться - пенальти же не ставят? Он же не упал вроде. Дай доиграть - посмотри ВАР", - сказал Голенков.

В 8-м туре РПЛ "Ростов" играл в гостях с "Краснодаром". В первом тайме желто-синие забили мяч в ворота хозяев усилиями нападающего Роналдо, но взятие ворот отменили из-за того, что судейская бригада во главе с Василием Казарцевым усмотрела фол в атаке. Кроме того, в пользу ростовчан назначили пенальти, но после просмотра на VAR решение изменили. Матч завершился победой "быков", дублем отметился полузащитник Эдуард Сперцян.

После восьми туров "Ростов" набрал 11 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующую игру команда Валерия Карпина проведет дома против махачкалинского "Динамо", встреча состоится 22 сентября.

Источник: "РБ Спорт"

Ростов Егор Голенков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится