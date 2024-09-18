Генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев сообщил, что информация о возможной отставке тренера не соответствует действительности.
- Информация о возможной отставке Артиги - полный бред. Мы даже не рассматриваем этот вопрос. У нас с Артигой заключен длительный договор, и мы продолжаем сотрудничество, - цитирует Оленева "Чемпионат".
В матче 8-го тура РПЛ "Химки" на выезде с крупным счетом проиграли "Акрону" (0:3). Клуб имеет в своей копилке 6 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.
В следующем туре РПЛ "Химки" на своем поле примут "Оренбург", матч пройдет 22 сентября, старт игры запланирован на 14:15 мск.
В "Химках" назвали полным бредом информацию о возможном увольнении Артиги
В "Химках" не рассматривают возможное увольнение наставника команды Франка Артиги.
Фото: ФК "Химки"