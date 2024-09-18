Напомним, Мусаев был назначен главным тренером "быков" по ходу прошлого сезона, сменив в клубе Владимира Ивича. Под руководством Мусаева "Краснодар" занял второе место в сезоне 2023/24.
- Мы не знаем всех нюансов смены Ивича на Мусаева. Но эта смена тренера была нелогичной и неправильной, ведь в итоге "Краснодар" не выиграл чемпионат. Сейчас команда идёт достаточно хорошо. В этом есть заслуга Мусаева, потому что он пришёл к себе домой в "Краснодар" и прекрасно знает всю кухню, - цитирует Радченко "Чемпионат".
В новом сезоне РПЛ "Краснодар" Мусаева провел в РПЛ восемь туров, одержал пять побед и трижды сыграл вничью. Клуб с 18 очками располагается на второй строчке в таблице, отставание от лидирующего "Зенита" составляет в два очка.
Радченко: смена Ивича на Мусаева была нелогичной и неправильной, ведь в итоге "Краснодар" не выиграл РПЛ
Дмитрий Радченко, в прошлом футболист "Зенита", дал свою оценку работе Мурада Мусаева в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"