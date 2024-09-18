Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
0 - 1 0 1
Оренбург1 тайм
Динамо Мх
21:15
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Болонья
19:45
ШахтерНе начат
Спарта
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Брюгге
22:00
Боруссия ДНе начат
Селтик
22:00
СлованНе начат
Манчестер Сити
22:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
20:00
ХетафеНе начат

Экс-игрок ЦСКА Тошич: карьеру завершать не планирую, рассматриваю разные варианты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич рассказал о своих планах на будущее.
Фото: ПФК ЦСКА
37-летний форвард отметил, что пока не планирует завершать карьеру игрока и находится в поиске новой команды.

- Пока рассматриваю разные варианты продолжения карьеры. Завершать её пока не планирую. Если приму решение завершить профессиональную карьеру, то сам об этом объявлю и объясню своё решение, - цитирует сербского футболиста "СЭ".

Тошич был игроком ЦСКА с 2010 по 2017 год. Всего на его счету 241 матч за столичную команду, в которых он отметился 47 голами и 41 ассистом на партнеров. Минувшим летом серб покинул греческий клуб "Ламия".

Зоран Тошич ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится