37-летний форвард отметил, что пока не планирует завершать карьеру игрока и находится в поиске новой команды.
- Пока рассматриваю разные варианты продолжения карьеры. Завершать её пока не планирую. Если приму решение завершить профессиональную карьеру, то сам об этом объявлю и объясню своё решение, - цитирует сербского футболиста "СЭ".
Тошич был игроком ЦСКА с 2010 по 2017 год. Всего на его счету 241 матч за столичную команду, в которых он отметился 47 голами и 41 ассистом на партнеров. Минувшим летом серб покинул греческий клуб "Ламия".
Экс-игрок ЦСКА Тошич: карьеру завершать не планирую, рассматриваю разные варианты
Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич рассказал о своих планах на будущее.
Фото: ПФК ЦСКА