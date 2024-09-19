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Защитник "Химок" Сергей Терехов - о 1:5 с "Локомотивом": игроки выходят и говно возят

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Защитник "Химок" Сергей Терехов прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Химки"
"Ну, как можно реагировать на такие поражения унизительные? Будет очень серьёзный разбор полётов завтра. Что сказал Артига? Тут не нужно ничего говорить. Дело в футболистах, а не в тренере. Игроки выходят и вот такое говно возят во втором тайме. Как выбираться из такого тяжёлого положения? Безусловно, трудиться и полностью сосредоточиться на работе", - приводит слова Терехова "Советский спорт".

Подмосковные "Химки" 19 сентября на своём поле в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 принимали московский "Локомотив" и потерпели разгромное поражение со счётом 1:5. После этой игры у "Химок" в активе осталось 3 очка, которые позволяют им занимать третье место в группе В.

В следующем туре, который пройдёт 2 октября, подмосковные "Химки" на своём поле примут "Ростов". Начало матча запланировано на 16:15 по московскому времени.

Сергей Терехов Химки Локомотив Кубок России
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