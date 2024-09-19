"Что касается Глушакова, у нас в составе сейчас примерно 30–31 игрок. И мне надо перед каждым матчем выбирать игроков в заявку. Я выбираю тех, кто может помочь, поэтому Глушаков каждый раз оказывается вне заявки", - приводит слова Артиги "Матч ТВ".
Денис Глушаков вторую игру подряд не попал в заявку подмосковных "Химок". 15 сентября 37-летний полузащитник, который летом вернулся в клуб и подписал с ним однолетний контракт, пропустил гостевой матч чемпионата России с тольяттинским "Акроном", а 19 сентября - домашний матч Кубка России с московским "Локомотивом". Обе встречи подмосковный клуб проиграл - 0:3 "Акрону" и 1:5 "Локомотиву".
Артига объяснил, почему оставил Глушакова вне заявки: выбираю тех, кто может помочь
Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков не попал в заявку команды на матч Кубка России с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Химки"