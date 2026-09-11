Павлюченко призвал российских футболистов уезжать в Европу: ради этого мы и играем в футбол

"Я только за, чтобы ребята уезжали, потому что я сам почувствовал, что такое европейский футбол и его уровень. Неважно: Англия, Испания или Турция", — заявил Павлюченко.
Отдельно бывший футболист отметил переход Алексея Батракова из "Локомотива" в "Галатасарай". По мнению Павлюченко, одним из главных преимуществ такого шага стала возможность сыграть в Лиге чемпионов.
"Батраков пусть и поехал в турецкий чемпионат, но это еще и Лига чемпионов! Послушать гимн Лиги чемпионов... ради этого мы и играем в футбол. Поэтому я за, чтобы уезжали и играли", — добавил Павлюченко.
21-летний Батраков дебютировал в Лиге чемпионов 9 сентября, выйдя в стартовом составе "Галатасарая" на матч со "Спортингом". Турецкая команда уступила со счетом 1:3.
Источник: "Спорт-Экспресс"