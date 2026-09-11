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Павлюченко призвал российских футболистов уезжать в Европу: ради этого мы и играем в футбол

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поддержал переходы российских футболистов в европейские клубы.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Павлюченко считает, что российским игрокам стоит использовать возможность попробовать свои силы за границей. Экс-форвард "Тоттенхэма" подчеркнул, что сам успел почувствовать разницу между российским и европейским футболом.

"Я только за, чтобы ребята уезжали, потому что я сам почувствовал, что такое европейский футбол и его уровень. Неважно: Англия, Испания или Турция", — заявил Павлюченко.

Отдельно бывший футболист отметил переход Алексея Батракова из "Локомотива" в "Галатасарай". По мнению Павлюченко, одним из главных преимуществ такого шага стала возможность сыграть в Лиге чемпионов.

"Батраков пусть и поехал в турецкий чемпионат, но это еще и Лига чемпионов! Послушать гимн Лиги чемпионов... ради этого мы и играем в футбол. Поэтому я за, чтобы уезжали и играли", — добавил Павлюченко.

21-летний Батраков дебютировал в Лиге чемпионов 9 сентября, выйдя в стартовом составе "Галатасарая" на матч со "Спортингом". Турецкая команда уступила со счетом 1:3.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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