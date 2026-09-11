Бубнов поставил Олейникова выше Глушенкова: может, даже более одаренный

Фото: ПФК ЦСКА

"Если аналогию проводить и вспомнить, кого он напоминает, то вот он уровня Глушенкова. Только у него самомнение не такое, как у Глушенкова. Он более приземленный, он себя знает, на что он способен, знает. Но как футболист, скажу так, может, даже более одаренный, чем Глушенков. Но он еще полностью не раскрылся", — добавил Бубнов.