Бубнов поставил Олейникова выше Глушенкова: может, даже более одаренный

"Олейников настолько универсальный футболист, что он может в группе атаки на любой позиции играть. И никаких проблем с этим не будет", — заявил Бубнов.
Эксперт также провел параллель между Олейниковым и Максимом Глушенковым. При этом Бубнов отметил не только футбольные качества новичка ЦСКА, но и его отношение к себе.
"Если аналогию проводить и вспомнить, кого он напоминает, то вот он уровня Глушенкова. Только у него самомнение не такое, как у Глушенкова. Он более приземленный, он себя знает, на что он способен, знает. Но как футболист, скажу так, может, даже более одаренный, чем Глушенков. Но он еще полностью не раскрылся", — добавил Бубнов.
До перехода в ЦСКА Олейников выступал за "Крылья Советов". Ранее также сообщалось о возможном трансфере футболиста в "Рубин", однако сделка не состоялась.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"