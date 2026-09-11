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18:00
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Бубнов поставил Олейникова выше Глушенкова: может, даже более одаренный

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил новичка ЦСКА Ивана Олейникова с Максимом Глушенковым и допустил, что армеец превосходит игрока "Зенита" по уровню таланта.
Фото: ПФК ЦСКА
Бубнов высоко оценил универсальность Олейникова. По его словам, бывший футболист "Крыльев Советов" способен закрыть практически любую позицию в атакующей линии ЦСКА.

"Олейников настолько универсальный футболист, что он может в группе атаки на любой позиции играть. И никаких проблем с этим не будет", — заявил Бубнов.

Эксперт также провел параллель между Олейниковым и Максимом Глушенковым. При этом Бубнов отметил не только футбольные качества новичка ЦСКА, но и его отношение к себе.

"Если аналогию проводить и вспомнить, кого он напоминает, то вот он уровня Глушенкова. Только у него самомнение не такое, как у Глушенкова. Он более приземленный, он себя знает, на что он способен, знает. Но как футболист, скажу так, может, даже более одаренный, чем Глушенков. Но он еще полностью не раскрылся", — добавил Бубнов.

До перехода в ЦСКА Олейников выступал за "Крылья Советов". Ранее также сообщалось о возможном трансфере футболиста в "Рубин", однако сделка не состоялась.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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