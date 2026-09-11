Мостовой назвал лучший трансфер лета в РПЛ: даже не идет в сравнение с другими

"Плюс-минус все топ-клубы одинаково провели трансферное окно. Если брать по именам, то можно выделить "Спартак": Даку даже не идет в сравнение с другими переходами. Это самый громкий трансфер этого лета", — заявил Мостовой.
Также экс-футболист отметил результативность нападающего во время выступлений за "Рубин".
"Он каждый сезон за "Рубин" по 10-15 мячей клал. Посмотрим, как он себя проявит", — добавил Мостовой.
28-летний Даку перебрался из "Рубина" в "Спартак" за €11 млн.
Источник: "Советский спорт"