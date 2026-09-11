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Мостовой назвал лучший трансфер лета в РПЛ: даже не идет в сравнение с другими

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает переход Мирлинда Даку из "Рубина" в "Спартак" самым громким трансфером летнего окна в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Мостовой подвел итоги трансферной кампании российских клубов. По его мнению, большинство лидеров чемпионата провели ее примерно на одном уровне, однако "Спартак" выделяется благодаря покупке Даку.

"Плюс-минус все топ-клубы одинаково провели трансферное окно. Если брать по именам, то можно выделить "Спартак": Даку даже не идет в сравнение с другими переходами. Это самый громкий трансфер этого лета", — заявил Мостовой.

Также экс-футболист отметил результативность нападающего во время выступлений за "Рубин".

"Он каждый сезон за "Рубин" по 10-15 мячей клал. Посмотрим, как он себя проявит", — добавил Мостовой.

28-летний Даку перебрался из "Рубина" в "Спартак" за €11 млн.

Источник: "Советский спорт"

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