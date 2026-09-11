Мостовой назвал лучший трансфер лета в РПЛ: даже не идет в сравнение с другими

Фото: ФК "Спартак"

"Плюс-минус все топ-клубы одинаково провели трансферное окно. Если брать по именам, то можно выделить "Спартак": Даку даже не идет в сравнение с другими переходами. Это самый громкий трансфер этого лета", — заявил Мостовой.