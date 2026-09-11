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Заболотный рассказал о проблемах внутри "Спартака": было много обидчивых футболистов

Бывший нападающий "Спартака" Антон Заболотный рассказал о напряженной обстановке в раздевалке команды и признался, что часть проблем возникала за пределами футбольного поля.
Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press
Заболотный заявил, что во время его выступлений за "Спартак" коллективу не всегда хватало сплоченности и качественной коммуникации. По словам форварда, опытные футболисты старались наладить атмосферу внутри команды.

"В "Спартаке" много чего происходило за пределами футбольного поля, в том числе в раздевалке. Было много обидчивых игроков. Нужно было попытаться сплотить коллектив, улучшить коммуникацию. И опытные игроки — такие, как Саша Довбня, я — создавали особенный микроклимат в команде", — рассказал Заболотный.

Нападающий также оценил собственное выступление за красно-белых. В прошлом сезоне он провел 16 матчей и не отметился забитыми мячами.

"Что касается игры, то да, можно было лучше проявить себя, сделать больше голевых действий. Но как получилось, так получилось. Мы выиграли Кубок России. В чемпионате играли неплохо, но думаю, что могли лучше", — добавил футболист.

После истечения контракта Заболотный покинул "Спартак". В августе 35-летний форвард сообщил о шестимесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Источник: "Чемпионат"

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