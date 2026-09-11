Заболотный рассказал о проблемах внутри "Спартака": было много обидчивых футболистов

Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press

"В "Спартаке" много чего происходило за пределами футбольного поля, в том числе в раздевалке. Было много обидчивых игроков. Нужно было попытаться сплотить коллектив, улучшить коммуникацию. И опытные игроки — такие, как Саша Довбня, я — создавали особенный микроклимат в команде", — рассказал Заболотный.