Заболотный рассказал о проблемах внутри "Спартака": было много обидчивых футболистов

"В "Спартаке" много чего происходило за пределами футбольного поля, в том числе в раздевалке. Было много обидчивых игроков. Нужно было попытаться сплотить коллектив, улучшить коммуникацию. И опытные игроки — такие, как Саша Довбня, я — создавали особенный микроклимат в команде", — рассказал Заболотный.
Нападающий также оценил собственное выступление за красно-белых. В прошлом сезоне он провел 16 матчей и не отметился забитыми мячами.
"Что касается игры, то да, можно было лучше проявить себя, сделать больше голевых действий. Но как получилось, так получилось. Мы выиграли Кубок России. В чемпионате играли неплохо, но думаю, что могли лучше", — добавил футболист.
После истечения контракта Заболотный покинул "Спартак". В августе 35-летний форвард сообщил о шестимесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Источник: "Чемпионат"