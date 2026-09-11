Четыре российских клуба сыграют в еврокубках в сезоне-2027/2028, если УЕФА снимет отстранение

УЕФА предварительно выделил России четыре путевки в еврокубки сезона-2027/2028, однако воспользоваться ими клубы смогут только в случае снятия отстранения.

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УЕФА опубликовал распределение мест в европейских клубных турнирах на сезон-2027/2028. В документе присутствует Россия, для которой предусмотрено четыре представителя.



В случае допуска чемпион РПЛ сможет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обладателю Кубка России отводится место в первом раунде квалификации Лиги Европы.



Еще две путевки предусмотрены для команд, которые займут второе и третье места в РПЛ. Они смогут начать выступление со второго квалификационного раунда Лиги конференций.



При этом распределение пока носит предварительный характер и само по себе не означает возвращения российских клубов на международную арену. Если действующее отстранение не будет снято, Россия может быть исключена из списка участников.



Российские клубы и сборные не выступают в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.



Источник: официальный сайт УЕФА