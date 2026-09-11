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Смородская о бразильцах "Зенита": хотят не играть, а понтоваться

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская осталась недовольна игрой бразильских легионеров "Зенита" и резко оценила трансферную работу клубов РПЛ.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Смородская призналась, что изначально считала "Зенит" одним из претендентов на звание клуба с лучшей трансферной кампанией, однако выступления бразильцев заставили ее изменить мнение.

"Я думала, что к этому хорошо подходит "Зенит". Но я вижу, как бразильцы там играют, это ужас. Не зря они рано вылетели с чемпионата мира. Они хотят не играть, а понтоваться. Не бегут. Смешно, когда бразилец не может на дриблинге обыграть одного защитника", — заявила Смородская.

При этом среди клубов РПЛ бывший президент "Локомотива" отдельно выделила "Краснодар".

"Считаю, что умеренный, нормальный трансферный план выполнил "Краснодар". А больше я бы никого не выделила, все очень плохо", — добавила Смородская.

Источник: "Чемпионат"

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