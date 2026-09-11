Смородская о бразильцах "Зенита": хотят не играть, а понтоваться

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"Я думала, что к этому хорошо подходит "Зенит". Но я вижу, как бразильцы там играют, это ужас. Не зря они рано вылетели с чемпионата мира. Они хотят не играть, а понтоваться. Не бегут. Смешно, когда бразилец не может на дриблинге обыграть одного защитника", — заявила Смородская.