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Агент Сафонов - о желании "Севильи" бесплатно арендовать Тикнизяна: "Локомотив" что, на помойке себя нашёл?

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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход игрока московского "Локомотива" Наира Тикнизяна в испанскую "Севилью".
Фото: ФК "Локомотив"
"Давайте называть вещи своими именами. "Севилья" попросила отдать игрока в бесплатную аренду, а он является системообразующим игроком "Локомотива". Они что, на помойке себя нашли, чтобы отдавать его без условия обязательного выкупа?", - приводит слова Сафонова Metaratings.

Ранее СМИ сообщали, что испанская "Севилья" летом желала взять футболиста московского "Локомотива" Наира Тикнизяна в бесплатную аренду до конца текущего сезона, после чего выкупить игрока сборной Армении за 5 млн евро.

Наир Тикнизян выступает в составе "Локомотива" с августа 2021 года. За это время он принял участие в 100 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 15 голевых передач.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 6,5 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Локомотив Севилья Наир Тикнизян
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