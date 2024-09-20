"Я матчей Высшей лиги СССР, РПЛ, испанских, французских, итальянских, немецких лиг посмотрел не меньше, чем главный тренер СКА Роман Ротенберг", - приводит слова Медведева Metaratings.
Три года назад Роман Ротенберг рассказал, что начиная с 2014 года посмотрел 800 матчей Континентальной хоккейной лиги и сборной России по хоккею, а в среднем вживую за сезон наблюдает за 100 играми.
В июне 2023 года Александр Медведев занял пост председатель правления футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург). Ранее 4 года он пребывал в должности генерального директора сине-бело-голубых, а в 2008–2014 гг. возглавлял КХЛ.
Александр Медведев: я посмотрел футбольных матчей не меньше, чем Роман Ротенберг
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, сколько посмотрел футбольных матчей.
Фото: ФК "Зенит"