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Александр Медведев: я посмотрел футбольных матчей не меньше, чем Роман Ротенберг

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Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, сколько посмотрел футбольных матчей.
Фото: ФК "Зенит"
"Я матчей Высшей лиги СССР, РПЛ, испанских, французских, итальянских, немецких лиг посмотрел не меньше, чем главный тренер СКА Роман Ротенберг", - приводит слова Медведева Metaratings.

Три года назад Роман Ротенберг рассказал, что начиная с 2014 года посмотрел 800 матчей Континентальной хоккейной лиги и сборной России по хоккею, а в среднем вживую за сезон наблюдает за 100 играми.

В июне 2023 года Александр Медведев занял пост председатель правления футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург). Ранее 4 года он пребывал в должности генерального директора сине-бело-голубых, а в 2008–2014 гг. возглавлял КХЛ.

Александр Медведев Зенит Роман Ротенберг
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