- Очень плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная сборная — это вершина того, что есть в российском футболе. Если нет мотивации играть за неё, зачем вообще тогда играть в футбол?
Если нет чувства патриотизма, то, может, вообще не надо играть в российском чемпионате? Пусть едет куда-нибудь. Зачем мы ему деньги платим? Не знаю, что он хотел этим сказать, но так нельзя, - передает слова Широкова "Чемпионат".
Напомним, в своем недавнем интервью Глушенков заявил, что не хочет играть за сборную России в товарищеских матчах. Однако футболист отметил, что все равно бы согласился поехать в расположение национальной команды, если бы получил вызов.
Глушенков пополнил состав петербургской команды в летнее межсезонье, до этого он выступал за столичный "Локомотив". В пяти матчах РПЛ Глушенков записал на свой счет семь голов. На данный момент футболист восстанавливается после полученной в игре с "Химками" (1:1) травмы.
"Зенит" с 20 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ. Сегодня команда Сергея Семака на своем поле примет "Факел", встреча начнется в 16:30 мск.
Экс-игрок "Зенита" Широков: плохо, что Глушенков так сказал о сборной России. Зачем мы ему деньги платим?
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков прокомментировал высказывание форварда Максима Глушенкова относительно национальной команды.
Фото: ФК "Зенит"