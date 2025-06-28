"В следующем сезоне интрига в РПЛ будет еще интереснее, претендентов на титул будет немало: около четырех команд, как мне кажется. "Динамо"? Даже с Карпиным им будет нелегко бороться за чемпионство", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков в 30 турах. Бело-голубые вылетели из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку" со счетом 1:2.
Ранее Валерий Карпин стал главным тренером бело-голубых, специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. Напомним, что в феврале Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
Камоцци: даже с Карпиным "Динамо" будет нелегко бороться за чемпионство
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о шансах "Динамо" на чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"