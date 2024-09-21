"Зенит" в прошлом сезоне стал чемпионом абсолютно заслуженно. Надеюсь, в год столетия он повторит это достижение. Я — болельщик "Зенита", в любом случае всегда поддерживаю команду и переживаю за неё. Провёл там большую часть своей карьеры и за все благодарен клубу", - цитирует Смольникова "Чемпионат".
Защитник Игорь Смольников выступал за петербургский "Зенит" с 2013 по 2020 год, также он был игроком "Краснодара", московского "Торпедо", "Ростова", тульского "Арсенала", московского "Локомотива" и екатеринбургского "Урала". Всего Смольников провел в РПЛ 287 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 20 результативных передач. Экс-игрок сборной России завершил игровую карьеру летом 2023 года.
Напомним, что петербургский "Зенит" является чемпионом России шесть лет кряду, в мае 2025 года клубу исполнится сто лет со дня основания. После 8-ми сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю очками в своем активе.
Смольников: я - болельщик "Зенита". Надеюсь, клуб станет чемпионом в год своего столетия
Бывший игрок "Зенита" Игорь Смольников заявил, что болеет за петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"