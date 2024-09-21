"Вы рассказываете какие-то спартаковские ужасы. У нас и в раздевалке, и на поле, и в столовке обстановке командная. Если они хотят оправдать себя, что просмотрели такого классного футболиста, то пусть ищут себе оправдания", - цитирует Медведева "РИА Новости".
Ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал заявил, что клуб решил не приобретать нападающего Максим Глушенкова из-за его личных качеств. Этим летом нападающий перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" за 6,3 миллионов евро.
В текущем сезоне Глушенков провел за петербуржцев во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу. Нападающий получил травму руки в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (1:1) и после этого на поле не появлялся.
Медведев - о словах Амарала про Глушенкова: они просмотрели такого классного футболиста, теперь ищут себе оправдания
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова спортивного директора "Спартака" Томаша Амарала про Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"