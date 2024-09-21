Об этом пишет боснийский портал Sportske.ba, сообщается, что Пьянич якобы вот-вот присоединится к "армейцам" на правах свободного агента, в публикации называется размер зарплаты - 2 миллиона евро.
Этим летом 34-летний полузащитник покинул клуб "Шарджа" из ОАЭ, до этого босниец выступал за "Барселону", турецкий "Бешикташ", "Рому", "Ювентус" и "Лион". По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.
Источник: Sportske.ba
СМИ: Миралем Пьянич близок к переходу в ЦСКА
Полузащитник сборной Боснии Миралем Пьянич близок к переходу в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Шарджа"