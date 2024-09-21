"Дзюба все может. Я уверен, что дальше у него придут голы. Все качества для голов у него есть. "Акрон" с ним останется в РПЛ. Артем - лидер российского футбола", - сказал Канчельскис.
36-летний Артем Дзюба присоединился к тольяттинскому "Акрону" в сентябре, с ним подписали контракт до конца текущего сезона. Нападающий в первых двух матчах сделал три голевые передачи, в игре с "Краснодаром" (2:5) он оформил два ассиста, до этого в матче с "Химками (3:0) Дзюба ассистировал партнеру по команде, выйдя на замену. Артем с тремя голевыми входит в список лучших игроков РПЛ по количеству ассистов.
Источник: "Матч ТВ"
Канчельскис: Дзюба - лидер российского футбола, "Акрон" с ним останется в РПЛ
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил влияние нападающего "Акрона" Артема Дзюбы на команду.
Фото: ФК "Акрон"