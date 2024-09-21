"В первом тайме мы слишком медленно играли, много ошибались в простых ситуациях, в развитии атаки, не доводили мяч в финальную треть. Если доводили, то получали не в тех зонах. Конечно, нужно было ускорить игру. Во втором тайме гораздо лучше стали играть, стали много скрывать зоны за спинами крайних защитников, возникали моменты, передачи. Заслуженно победили. Все матчи тяжелые, легко не будет никогда", - сказал Семак.
Петербургский "Зенит" в 9-м туре одержал домашнюю победу над воронежским "Факелом" (3:1). Подопечным Сергея Семака пришлось отыгрываться после первого тайма. Уже на 6-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти после того, как в руку защитника Страхини Эраковича попал мяч. К точке подошел нападающий "Факела" Евгений Марков и успешно реализовал одиннадцатиметровый. Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу гостей.
Сине-бело-голубые смогли забить быстрый гол во второй половине встречи. Лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Матео Кассьерра поразил ворота Александра Беленова с передачи защитника Густаво Мантуана. Новичок петербуржцев Лусиано ударом с пределов штрафной площади вывел "Зенит" вперед, в концовке встречи Александр Ерохин после перепасовки с Венделом в штрафной воронежской команды занес мяч в ворота с близкого расстояния.
"Зенит" сохранил за собой первое место в чемпионате, в активе сине-бело-голубых 23 очка. Ближайший преследователь "Краснодар" набрал 21 балл и сейчас занимает вторую строчку в таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Зенита" Семак: в первом тайме мы слишком медленно играли, много ошибались в простых ситуациях
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над воронежским "Факелом" (3:1) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"