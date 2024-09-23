"Переход Дзюбы в "Акрон" - это не просто шумовой эффект в нашем футболе. В тольяттинской команде Артем будет сверхполезен. Он величайший мастер российского футбола, хорошо соображает на поле и ничего лишнего не делает. Да, Дзюба теперь меньше двигается из-за возраста, но за счёт зрячих, нацеленных пасов он будет очень полезен "Акрону", - заявил Кавазашвили.
Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба подписал контракт с новичком РПЛ "Акроном" в последние дни летнего трансферного окна. Дзюба достался клубу из Тольятти бесплатно. В конце прошлого сезона у форварда истек контракт с московским "Локомотивом", после чего Дзюба продолжал оставаться в статусе свободного агента.
В составе своей новой команды Артем Дзюба уже успел принять участие в 2-х матчах. В игре 8-го тура с подмосковными "Химками" (3:0) он вышел на замену и отдал голевую передачу. В матче 9-го тура "Акрон" уступил "Краснодару" (2:5), Дзюба вышел с первых минут и ассистировал на оба гола своей команды.
Источник: Metaratings
Кавазашвили: переход Дзюбы в "Акрон" - это не просто шумовой эффект. Он величайший мастер российского футбола
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил дебют форварда Артема Дзюбы в составе "Акрона".
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте