"Что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны? Забить три "Спартаку" в золотом матче. Это может помочь (смеётся). Вову Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим", - цитирует Аршавина Sport24.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. Нападающий отметился одной результативной передачей в 4-х матчах за петербуржцев во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро.
После 9-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 23 набранных очка.
Аршавин: что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны? Забить три "Спартаку" в золотом матче
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"