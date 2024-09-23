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Аршавин: что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны? Забить три "Спартаку" в золотом матче

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны? Забить три "Спартаку" в золотом матче. Это может помочь (смеётся). Вову Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим", - цитирует Аршавина Sport24.

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. Нападающий отметился одной результативной передачей в 4-х матчах за петербуржцев во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро.

После 9-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 23 набранных очка.

Андрей Аршавин Александр Соболев Зенит
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