"То, что мы спаслись - очень хорошо. С нашей стороны была не самая лучшая игра сегодня. Было много борьбы и свистков. По тому, как складывалась игра, можно сказать, отлично, что успели сравнять на последних минутах. Характер у команды есть", заявил Корниленко.
Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с "Ахматом" в заключительном матче 9-го тура чемпионата России. На автогол защитника Романа Евгеньева ответил защитник самарцев Доминик Ороз на 90+6 минуте. Ничья позволила "Крыльям Советов" набрать 10-е очко и закрепиться на 10-м месте в турнирной таблице.
В активе теперь 6 очков. Грозненцы поднялись на 15-ю строчку, опередив воронежский "Факел".
Источник "СЭ"
Спортивный директор "Крыльев" Корниленко: отлично, что успели сравнять на последних минутах матча с "Ахматом"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал ничью своей команды с "Ахматом" (1:1) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте