Адилет Барменкулов участвовал в собрании УЕФА, на котором, помимо других вопросов обсуждалось возвращение российских сборных до 18 лет к официальным соревнованиям в Европе.
"Я выступил со своей речью и задался вопросом: "Как мы можем объяснить детям, что они не играют?" Мы, особенно постсоветские страны, имеем друзей в каждом государстве, у них тоже есть подрастающее поколение. Как мы объясним этим детям, что они не могут быть вместе и не могут вместе играть друг против друга? Надо в нынешнем поколении закладывать не зло, а добро!" - сказал Барменкулов.
Он отметил, что после его речи многие представители стран поддержали месседж и также высказались за то, чтобы молодежные команды России могли принимать участия в европейских турнирах. Среди поддержавших эту идею была президент президент Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс.
"По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!" - заявил Барменкулов.
Адилет не уточнил, как на этот счет этого вопроса высказался глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, поскольку был с ним в разных рабочих группах.
Источник: Sport24
Президент Казахстанской федерации футбола: больше половины членов УЕФА высказались за частичное возвращение России
Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что по его ощущениям больше половины страны-членов УЕФА за возвращения молодежных сборных России в европейских футбол.
Фото: РФС