По информации источника, знакомого с ситуацией, клубы интересуются Сторожуком в случае отставок своих действующих главных тренером. При этом никто пока не делал предложений специалисту.
Подмосковные "Химки" тренирует испанский тренер Франк Артига, а "Пари НН" серб Саша Илич. После девяти сыгранных туров клубы располагаются на 14 и 12 местах, имея в активе по 7 очков соответственно.
43-летний Александр Сторожук сейчас возглавляет тульский "Арсенал", команда под его руководством после 11 игр занимает первое место в таблице Первой лиги, опережая на два балла ближайших преследователей - екатеринбургский "Урал" и московское "Торпедо".
Сторожук начинал тренерскую карьеру в краснодарском "Афипсе", клуб был расформирован в 2018 году. После этого Александр работал тренером "Краснодара-2", а также некоторое время руководил первой командой. В январе 2023 года стал главным тренером тульского "Арсенала".
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Химки" и "Пари НН" интересуются главным тренером команды-лидера Первой лиги
Два клуба РПЛ "Химки" и "Пари Нижний Новгород" интересуются главным тренером тульского "Арсенала" Александром Сторожуком.
Фото: ФК "Арсенал Тула"