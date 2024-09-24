Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Кубань-Холдинг
0 - 5 0 5
СочиЗавершен
Амкар
3 - 1 3 1
ЧерноморецПерерыв
Челябинск
0 - 1 0 1
ТюменьПерерыв
Волга Ул
19:30
РоторНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
20:00
ОсасунаНе начат
Севилья
20:00
ВальядолидНе начат
Реал Мадрид
22:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Источник: "Химки" и "Пари НН" интересуются главным тренером команды-лидера Первой лиги

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Два клуба РПЛ "Химки" и "Пари Нижний Новгород" интересуются главным тренером тульского "Арсенала" Александром Сторожуком.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
По информации источника, знакомого с ситуацией, клубы интересуются Сторожуком в случае отставок своих действующих главных тренером. При этом никто пока не делал предложений специалисту.

Подмосковные "Химки" тренирует испанский тренер Франк Артига, а "Пари НН" серб Саша Илич. После девяти сыгранных туров клубы располагаются на 14 и 12 местах, имея в активе по 7 очков соответственно.

43-летний Александр Сторожук сейчас возглавляет тульский "Арсенал", команда под его руководством после 11 игр занимает первое место в таблице Первой лиги, опережая на два балла ближайших преследователей - екатеринбургский "Урал" и московское "Торпедо".

Сторожук начинал тренерскую карьеру в краснодарском "Афипсе", клуб был расформирован в 2018 году. После этого Александр работал тренером "Краснодара-2", а также некоторое время руководил первой командой. В январе 2023 года стал главным тренером тульского "Арсенала".

Источник: "Чемпионат"

Химки Акрон Александр Сторожук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится