"Изначально было понятно, что фанаты "Зенита" примут его в штыки. Но дальше все зависит от него, будет он попадать в состав или нет, будет ли забивать или нет. Были примеры Быстрова и Дзюбы, поэтому подобные противостояния клубов нормальны. От этого никуда не деться. Примут ли Соболева фанаты? Покажет только время, как бы банально это ни звучало. Все зависит только от него", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в конце августа 2024 года. Бывший нападающий московского "Спартака" подписал с сине-бело-голубыми трёхлетний контракт с возможностью продления срока его действия на ещё один год. С момента своего перехода 27-летний форвард три раза выходил на поле и сумел 1 раз отличиться результативной передачей.
В матче Кубка России между "Зенитом" и "Рубином" петербургские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Соболева, из-за чего клуб был оштрафован решением КДК РФС.
Радимов: было понятно, что фанаты "Зенита" примут Соболева в штыки
Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов прокомментировал отношение болельщиков петербургского "Зенита" к нападающему команды Александру Соболеву.
Фото: ФК "Зенит"