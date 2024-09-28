"Он должен спокойно работать и понимать, что ещё есть дофига, чего надо пройти. Ещё много всего будет и хорошего, и плохого. Надо идти к своей цели и понимать свои сильные и слабые стороны. Нужно не обращать внимания на расхваливания, потому что это у нас тоже очень любят. Есть много отрицательных примеров. Даже талантливых ребят это сбивало с пути", - сказал Билялетдинов.
19-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". На старте текущего сезона Батраков закрепился в стартовом составе "железнодорожников", в девяти матчах РПЛ молодой футболист забил семь голов и сделал пять голевых передач. В последней игре с "Пари НН" (3:1) Алексей оформил дубль и помог команде одержать победу.
Отметим, что трансферная стоимость Батракова с начала чемпионата резко выросла с 700 тысяч до 5 миллионов евро, его контракт с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2027 года. Прямо сейчас он является одним из лучших игроков чемпионата по результативным действиям наравне с Максимом Глушенковым и Венделом из "Зенита".
Источник: "Чемпионат"
Билялетдинов: Батраков должен спокойно работать и понимать, что ещё есть дофига, чего надо пройти
Бывший игрок сборной России и "Эвертона" Динияр Билялетдинов дал напутствие 19-летнего полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"